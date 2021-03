Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pep Guardiola confirme un renfort très attendu au Barça !

Publié le 1 mars 2021 à 10h00 par T.M.

Depuis l’été dernier, le nom d’Eric Garcia résonne au FC Barcelone. Et alors que l’Espagnol devrait débarquer à l’intersaison en Catalogne, Pep Guardiola a confirmé la tendance.

Formé au FC Barcelone, Eric Garcia s’est depuis révélé à Manchester City. Mais pour le défenseur central, l’heure de revenir en Catalogne a sonné. Pour l’Espagnol, l’arrivée serait prévue pour cet été, une fois que son contrat aura expiré avec les Citizens. Faute de moyens, le Barça n’a pu boucler l’arrivée d’Eric Garcia avant, mais cette fois sera visiblement la bonne pour les Blaugrana, qui enregistreront ainsi un renfort de poids en défense centrale. Et si rien n’est encore officiel, Pep Guardiola a quelque peu vendu la mèche.

Direction Barcelone !