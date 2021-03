Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : David Beckham relance l’avenir de Lionel Messi !

Publié le 1 mars 2021 à 6h15 par Th.B.

Au coeur des rumeurs pour son avenir, Lionel Messi verrait la porte de la Major League Soccer et plus précisément de l’Inter Miami s’ouvrir grâce à David Beckham si le capitaine du FC Barcelone décidait de plier bagage en fin de saison.

Le football européen est suspendu aux lèvres de Lionel Messi. En fin de contrat au FC Barcelone en juin prochain, le capitaine de l’équipe première blaugrana aura le loisir de choisir son futur club s’il décidait de ne pas prolonger son engagement contractuel avec le Barça . En cas de départ, le PSG et Manchester City seraient les deux uniques options continentales pour Lionel Messi. Néanmoins, un challenge outre-Atlantique ne serait pas à écarter, d’autant plus que le principal intéressé a déjà par le passé fait part de sa volonté de vivre le rêve américain en Major League Soccer. Et selon David Beckham, président et co-propriétaire de la franchise de l’Inter Miami, tout est possible.

« On veut avoir l'opportunité de faire venir de grands noms »