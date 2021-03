Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un grand danger est révélé pour l’avenir de Koeman !

Publié le 1 mars 2021 à 8h30 par T.M.

Clairement pas assuré de continuer sur le banc du FC Barcelone, Ronald Koeman connaitrait désormais l’une des menaces surtout si Joan Laporta venait à être élu président.

Le 7 mars prochain, le FC Barcelone connaitra le nom de son nouveau président. Et cette élection influencera de nombreux dossiers en Catalogne. Cela sera bien évidemment le cas de l’avenir de Lionel Messi, mais celui de Ronald Koeman pourrait également en être impacté. Que prévoira donc le futur président du Barça pour l’entraîneur néerlandais ? Candidat et favori, Joan Laporta avait dernièrement prévenu et rassuré Koeman, assurant : « Koeman a un contrat en cours et nous soutiendrons notre entraîneur et l’effectif actuel ».

Arteta sur le banc du Barça ?