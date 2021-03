Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Guardiola, Tuchel… Le feuilleton Haaland s’emballe !

Publié le 1 mars 2021 à 6h30 par Th.B.

Les prétendants d’Erling Braut Haaland semblent prêts à concurrencer le Real Madrid pour la signature de l’avant-centre du Borussia Dortmund. Et Manchester City ne serait pas là pour faire de la figuration.

Qui du Real Madrid, de Chelsea, du FC Barcelone, du PSG, de Manchester United ou de Manchester City raflera la mise dans le dossier de l’été : Erling Braut Haaland ? Les courtisans du buteur du Borussia Dortmund sont nombreux et compteraient jouer leur carte à fond lors du mercato estival qui s’annonce plus que chaud pour l’international norvégien de 20 ans qui empile les buts au BvB . Bien que via son directeur sportif Michael Zorc, le club de la Ruhr a assuré ne pas vouloir vendre Haaland, le contexte économique et la situation financière du Borussia les forcerait à prendre en considération une méga vente d’Haaland. Alors que Chelsea bénéficierait d’une énorme enveloppe de 260M€ selon Sport1, Manchester City ne serait pas en reste.

City fait tapis sur Haaland !