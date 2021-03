Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le ton est donné dans le dossier Varane…

Publié le 1 mars 2021 à 5h45 par Th.B.

Potentielle sensation du prochain mercato en raison de sa situation contractuelle, Raphaël Varane ne figurerait pas uniquement sur le radar du PSG. Manchester United aurait de gros plans pour le défenseur du Real Madrid.

Ces dernières semaines, la presse espagnole a lié le nom de Raphaël Varane au PSG. Comme le10sport.com vous le révélait le 9 février dernier via l’exclusivité sur David Alaba, Leonardo compte profiter du mercato estival afin de recruter un nouveau défenseur central. Et le profil du champion du monde plairait particulièrement au directeur sportif du PSG, d’autant plus qu’il pourrait être relativement accessible à l’intersaison en raison de sa situation contractuelle. Sous contrat jusqu’en juin 2022, Varane devrait quitter le Real Madrid cet été si son bail n’était pas rallongé d’ici-là. Mais le PSG aurait un gros bras de fer à livrer pour Raphaël Varane.

Manchester United déterminé à tous les étages pour Varane !