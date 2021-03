Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo tente un coup pour Erling Braut Haaland !

Publié le 1 mars 2021 à 10h45 par Th.B.

Alors que Mino Raiola a lancé les hostilités au micro de la BBC dernièrement en évoquant le nombre de 10 qui symbolise les 10 clubs susceptibles de s’attacher les services de son client Erling Braut Haaland, le PSG ne serait pas exclu de cette opération colossale.

Que ce soit pour Paul Pogba ou pour Erling Braut Haaland, Mino Raiola s’est fait remarqué dans la presse ces derniers temps. En décembre dernier, pout Tuttosport , l’agent du champion du monde tricolore annonçait que Pogba et Manchester United, c’était terminé, alors qui lui restait 18 mois sur son contrat chez les Red Devils . Habitué des grosses déclarations en interview, Raiola a récemment mis le feu à la BBC en s’enflammant sur l’avenir d’Erling Braut Haaland. Insatiable buteur du Borussia Dortmund où il est lié jusqu’en 2024 disposant d’une clause libératoire à 75M€ qui pourra être exercée en juin 2022, Haaland pourrait rebondir dans seulement 10 clubs selon Raiola. Et le PSG serait l’un des courtisans d’Haaland à en croire Fabrizio Romano.

Le PSG dans la discussion pour Haaland !