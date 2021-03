Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une énorme opportunité pour Puel avec cette pépite algérienne !

Publié le 1 mars 2021 à 12h10 par D.M.

L’ASSE suivrait bien Mohamed Bachir Belloumi, jeune attaquant du MC Oran. Ancien Ballon d’or africain, son père, Lakhdar, l’encouragerait à faire le grand Saut en Europe.

Fragilisée par la crise du Covid-19, l’ASSE pourrait se séparer de plusieurs joueurs lors du prochain mercato estival et recruter malin pour se renforcer. « Je n’ai pas de commentaire particulier à faire sur des joueurs à superviser. On suit, on regarde des choses. Si vous avez un super joueur gratuit, ça nous intéresse » confiait d’ailleurs Claude Puel, à la recherche d’opportunités sur le marché. Le club du Forez, qui laisse une place importante aux jeunes, rechercherait des footballeurs à fort potentiel et aurait posé son regard en Algérie.

Mohamed Bachir Belloumi poussé à rejoindre l'Europe