Mercato - OM : Sampaoli, avenir... Nasser Larguet annonce la couleur !

Publié le 1 mars 2021 à 11h30 par D.M.

L’OM a officialisé ce vendredi la venue de Jorge Sampaoli au poste d’entraîneur. Sur le banc marseillais depuis la mise à pied d’André Villas-Boas, Nasser Larguet est revenu sur sa situation, mais a aussi évoqué l’arrivée prochaine de l’Argentin.

L’aventure touche à sa fin pour Nasser Larguet. Sur le banc marseillais depuis la mise à pied d’André Villas-Boas, le technicien franco-marocain va prochainement laisser sa place à Jorge Sampaoli. Grande priorité de Pablo Longoria, comme le 10 Sport vous l’avait annoncé en exclusivité, le technicien argentin devrait arriver à Marseille ce mardi, avant d’observer une période d’isolement de sept jours. L’ancien coach de l’Atlético Mineiro ne devrait donc pas débuter face au LOSC ce mercredi, mais devrait diriger l’équipe première en Coupe de France face au Canet le 7 mars prochain. Quant à Nasser Larguet, il devrait reprendre son rôle de responsable du centre de formation de l’OM. Sur le banc marseillais ce dimanche lors de la rencontre face à l’OL (1-1), l’homme de 62 ans a évoqué son aventure avec le groupe principal.

« Je ne m'enflamme pas, je me méfie des louanges»

Passé par Le Havre ou encore Caen, Nasser Larguet semble avoir fait l’unanimité lors de son court passage. Très apprécié à l’OM, le technicien a reçu les louanges de nombreux observateurs, mais aussi de nombreux joueurs à l’instar de Steve Mandanda. « Nasser et son staff font du bon boulot. Je le connais depuis longtemps, c'est bien ce qu'il fait » avait confié le portier le 14 février dernier. Après le match nul face à l’OL, Nasser Larguet est revenu sur son bref passage au sein de l’équipe première : « Comment je prends les louanges ? Bien. Mais comme je l'ai déjà dit je ne m'enflamme pas, je me méfie des louanges. Vous perdez trois ou quatre matchs d'affilée, on va vous dire "mais que fait Nasser Larguet sur le banc de touche de l'OM" ? Non, je le prends vraiment très bien et les gens qui me félicitent de ce que j'accomplis aujourd'hui avec les joueurs, c'est aux joueurs qu'il faut adresser ces louanges. Ils se sont mis à notre disposition, ils ont été à l'écoute et sont revenus aux fondamentaux du football ». Pourtant, la tâche n’était pas aisée pour le technicien, qui avait pour mission de redonner confiance au groupe sans faire abstraction de la colère des supporters et de l’incertitude qui régnait au sein du club. « Depuis le début, quand je les ai pris, j'ai toujours dit aux joueurs de se mettre dans une bulle sportive et qu'on ne déconnecte pas du football. Effectivement, on peut être pollués par plein de choses, les réseaux sociaux, la presse, mais il ne faut pas qu'on sorte de nos objectifs, c'est à dire faire de la performance sur le terrain. Quel que soit l'événement, j'ai toujours dit aux joueurs de rester focus sur ce qu'ils sont capables de faire, sur ce qu'ils ont fait au match d'avant, comment préparer le match d'après, faire encore de la performance. Honnêtement, ils sont focus sur ce que je leur demande et ils me le rendent bien » a confié Larguet dans des propos rapportés par Le Phocéen .

« J’aurai une connexion forte avec l'équipe première pour donner des avis sur des jeunes joueur »