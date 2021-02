Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une bataille entre Puel et Kombouaré pour une pépite algérienne ?

Publié le 27 février 2021 à 23h15 par D.M.

L’ASSE aurait coché le nom de Mohamed Bachir Belloumi, attaquant de 18 ans qui évolue au MC Oran. Toutefois, plusieurs autres équipes de Ligue 1 l’auraient également ciblé.

Le mercato hivernal a été compliqué pour l’ASSE. Le club stéphanois a essuyé plusieurs échecs, mais est toutefois parvenu à se renforcer. Les Verts ont accueilli Pape Abou Cissé, prêté par l’Olympiakos jusqu’à la fin de la saison, mais aussi Anthony Modeste afin de renforcer le secteur offensif. L’ASSE souhaite maintenant se concentrer sur le prochain mercato estival et est désormais en quête d’opportunités comme l’a laissé entendre Claude Puel en conférence de presse ce vendredi : « Je n’ai pas de commentaire particulier à faire sur des joueurs à superviser. On suit, on regarde des choses. Si vous avez un super joueur gratuit, ça nous intéresse ». Et le club du Forez aurait posé son regard en Algérie.

Quatre équipes de Ligue 1 sur Mohamed Bachir Belloumi