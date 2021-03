Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une piste de Zidane fixée à 40M€ ?

Publié le 1 mars 2021 à 10h30 par La rédaction

A en croire la presse espagnole, le Real Madrid suivrait la situation de Manuel Locatelli (Sassuolo). Le club italien serait prêt à écouter toutes les offres, mais réclamerait la somme de 40M€.

Au milieu de terrain, Zinédine Zidane avait défini sa grande priorité. Agé seulement de 18 ans, Eduardo Camavinga semblait avoir convaincu l’entraîneur du Real Madrid et une offensive était prévue cet été. Toutefois, la presse espagnole a indiqué ce vendredi que cette piste se serait refroidie. Les dirigeants merengue n’hésiteraient pas à s’intéresser à d’autres profils comme celui de Mikel Merino (Real Sociedad) ou encore de Manuel Locatelli, qui évolue cette saison en Italie, à Sassuolo..

Minimum 40M€ pour Locatelli