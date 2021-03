Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Thauvin a pris une décision radicale pour son avenir !

Publié le 1 mars 2021 à 14h10 par D.M.

En fin de contrat en juin prochain avec l’OM, Florian Thauvin n’a pas l’intention de prolonger son contrat avec le club marseillais et a déjà commencé à discuter avec certaines équipes.

La carrière de Florian Thauvin pourrait s’écrire à l’étranger. L’international français voit son contrat expirer en juin prochain et n’a toujours pas prolongé son bail avec l’OM. Pourtant, le joueur a discuté de nombreuses fois avec Pablo Longoria, ancien head of football et actuel président du club. Mais comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité dès le 9 mars dernier, les chances de voir Thauvin rester à l’OM la saison prochaine sont minces puisque le joueur envisage clairement un départ à la fin de la saison. Une tendance confirmée par la presse espagnole.

Thauvin a décidé de quitter l'OM