Mercato - PSG : Coup de froid pour Hector Bellerin ?

Publié le 1 mars 2021 à 16h45 par A.C.

A la recherche d’un arrière droit, le Paris Saint-Germain aurait coché le nom d’Hector Bellerin.

Après avoir renforcé le Paris Saint-Germain a plusieurs postes depuis son retour, Leonardo semble avoir un nouveau chantier sur les bras. L’Équipe a en effet révélé que le directeur sportif du PSG souhaiterait recruter un latéral droit, en plus d’Alessandro Florenzi, qui pourrait être définitivement acheté à l’AS Roma. Plusieurs pistes ont été évoquées ces dernières semaines, notamment celle menant à Hector Bellerin. Sous contrat jusqu’en 2023, l’Espagnol aurait décidé de quitter Arsenal à la fin de la saison.

La Juventus tient la corde pour Bellerin