Mercato - OM : Les vérités de Gomis sur le problème du «grantatakan» à l’OM !

Publié le 2 mars 2021 à 1h45 par T.M.

Avec Arkadiusz Milik, l’OM espère enfin avoir résolu son problème au poste d’attaquant. Un feuilleton sur lequel s’est prononcé Bafétimbi Gomis, ancien numéro 9 du club phocéen.

Depuis l’arrivée de Frank McCourt à la tête de l’OM, le « grantatakan » est attendu par tout le monde sur la Canebière. Alors que Bafétimbi Gomis a bien rempli ce rôle, depuis, les joueurs offensifs se sont succédés sans jamais s’imposer. Kostas Mitroglou, Mario Balotelli, Valère Germain ou Dario Benedetto n’ont ainsi pas réussi à donner satisfaction à la pointe de l’attaque de l’OM. De quoi obliger la direction phocéenne à se remettre en quête d’un buteur en janvier et c’est pour cela qu’Arkadiusz Milik est arrivé de Naples. Le « grantatakan » a-t-il enfin donc été trouvé ?

« Cette pression-là est tout sauf facile à gérer »