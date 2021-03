Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un rôle décisif de Sampaoli pour l'avenir de Cuisance ?

Publié le 2 mars 2021 à 0h15 par D.M.

Prêté à l’OM jusqu’à la fin de la saison avec option d’achat fixée à 18M€, Michaël Cuisance voudrait s’entretenir avec Jorge Sampaoli avant de prendre une décision sur son avenir.

L’OM espérait sans doute mieux de Michaël Cuisance. Arrivé à Marseille lors du dernier mercato estival sous la forme d’un prêt, le milieu de terrain peine à s’imposer au sein du club phocéen et à se montrer convaincant. Coach intérimaire de l’OM, Nasser Larguet l’avait poussé à faire mieux en conférence de presse le 26 février dernier : « Il sait très bien qu’il a un fort potentiel, une puissance, un mental assez fort, bonne technique. Aujourd’hui, ce que je lui dis, c’est de mettre ses qualités au profit de son équipe, de se mettre au service de l’équipe. On a besoin de joueurs qui additionnent leurs qualités, qu’il soit plus discipliné sur le terrain. Pour gagner une place, il faut qu’il se connecte à l’effectif . » Les dirigeants marseillais ont la possibilité de lever l’option d’achat de 18M€ présente dans le contrat de Cuisance, mais ils hésiteraient à dépenser une telle somme pour un joueur décevant.

Cuisance devrait prendre une décision durant ce mois de mars