OM : Le message fort de Larguet à Cuisance !

Publié le 26 février 2021 à 22h50 par La rédaction mis à jour le 26 février 2021 à 22h59

Depuis le début de saison, Michaël Cuisance est très en-dessous des performances que l’OM espérait de lui. Nasser Larguet a tenu à lui adresser un message fort, pour que le joueur se reprenne et qu’il soit enfin performant.