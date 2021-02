Foot - OM

OM - Malaise : Eyraud, supporters… Aulas met les pieds dans le plat !

Publié le 25 février 2021 à 6h15 par Th.B.

À Marseille, c’est le feu et particulièrement depuis la décision de Jacques-Henri Eyraud de lancer l’initiative Agora OM. Une rupture totale avec les supporters qui pousse Jean-Michel Aulas au pessimisme pour la suite.

La semaine dernière, par le biais d’un communiqué et afin de présenter l’initiative Agora OM qui a pour but de redéfinir le terme de supporters après les débordements de ces derniers au centre Robert Louis-Dreyfus, Jacques-Henri Eyraud apportait une nouvelle pierre à l’édifice de son mandat de président à l’OM qui est mouvementé et décrié. Le divorce entre les groupes de supporters marseillais comme ils l’ont fait savoir lors d’une conférence de presse vendredi dernier et le président phocéen est prononcé. Et alors que même la mairie de Marseille et les sénateurs s’offusquent de la décision d’Eyraud concernant les supporters, Jean-Michel Aulas a apporté un regard extérieur à la situation qu’il juge quasi intenable pour son homologue marseillais.

« Je pense que ça ne peut pas être tenable »