OM - Malaise : Supporters, tensions… Pape Gueye monte au créneau !

Publié le 26 février 2021 à 20h15 par Th.B.

Alors que l’OM se trouve en pleine tempête, le courant ne passant plus entre les supporters et les dirigeants du club, Pape Gueye a tenu à rassurer tout le monde en partageant la position du groupe de joueurs sur la question.

Depuis quelque temps désormais, le climat est délétère à l’OM. Les supporters, n’étant plus en phase avec le président Jacques-Henri Eyraud, qui a mis en place l’initiative Agora OM dans l’optique de redéfinir le « supporteurisme » suite aux débordements au centre Robert Louis-Dreyfus, réclament le départ de ce dernier. Et ils ne sont pas seuls puisque le sénateur des Bouches-Du-Rhône Jeremy Bacchi a récemment partagé sa hâte de voir l’OM être vendu. Les tensions entre les supportes de l’Olympique de Marseille et les dirigeants phocéens pourraient être un problème sérieux pour les joueurs qui se battent pour une place en Europe en marge de la saison prochaine.

« Nous ça ne pèse pas du tout »