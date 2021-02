Foot - OM - Malaise

OM - Malaise : Eyraud, crise… Aulas répond aux supporters marseillais !

Publié le 24 février 2021 à 10h00 par La rédaction

Le week-end dernier, les supporters de l'OM ont tenu une conférence de presse afin de clarifier les choses avec la direction du club. Après avoir été pris comme exemple lors de cette dernière, Jean-Michel Aulas a tenu à répondre aux supporters phocéens...

L’OL se déplacera sur la pelouse de l’OM ce dimanche. Le deuxième de Ligue 1 aura à coeur de revenir de cet Olympico avec les trois points pour recoller un peu plus au leader, le LOSC, et essayer de distancer le PSG. Le club phocéen, lui, souhaite se remettre sur de bons rails après le nul face au FC Nantes (1-1) le week-end dernier et remonter un peu plus au classement pour essayer d’attraper une place en coupe d’Europe. Si l’OM semble relever petit à petit la tête de l’eau, le club traverse toujours une phase difficile. Avant le déplacement à la Beaujoire, les supporters marseillais s'étaient réunis pour tacler le président Jacques-Henri Eyraud et réclamer son départ au plus vite. Ces derniers ont notamment pris Jean-Michel Aulas, qui dirige l’OL d’une main de maître depuis des années, comme exemple. Un petit hommage auquel le président de Lyon a tenu à répondre.

« On ne souhaite à aucun club, aucun président et aucun groupe de supporters de vivre ce qui se passe en ce moment à Marseille »