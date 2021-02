Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Aulas jette un froid pour l’avenir de Rudi Garcia !

Publié le 24 février 2021 à 8h12 par La rédaction mis à jour le 24 février 2021 à 8h20

En fin de contrat en juin prochain avec l’OL, Rudi Garcia ne sait pas s'il sera prolongé puisque rien ne semble figé dans l’esprit de Jean-Michel Aulas.