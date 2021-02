Foot - OM

OM - Malaise : Pierre Ménès en rajoute une couche sur le cas Payet !

Publié le 22 février 2021 à 0h00 par La rédaction

Alors que Dimitri Payet est fortement critiqué par les supporters de l'OM, Pierre Ménès estime que le milieu offensif est clairement le meilleur élément du club phocéen.

Sur son blog, Pierre Ménès a souligné ce dimanche au lendemain du nul contre le FC Nantes (1-1) l'importance de Dimitri Payet au sein de l'effectif de l'OM. Selon lui, même si Payet est des plus critiqués depuis le début de la saison, pour son niveau de jeu mais aussi pour son hygiène de vie, il n'en demeure pas moins le plus talentueux de l'effectif marseillais : « Alors je sais bien qu’aujourd’hui, Payet est persona non grata à Marseille, que les insultes fusent dans tous les sens. Je suis désolé de faire cette constatation : Dimitri a plus de talent dans son gros orteil que le reste de l’équipe. » Des propos qu'il a réaffirmés sur le plateau du Canal Football Club .

« Marseille ne pourra redresser la situation que si Payet augmente son niveau, sinon c’est peine perdue »