OM - Malaise : Un ancien joueur de l'OM tacle Eyraud !

Publié le 21 février 2021 à 19h10 par La rédaction

Prêté par Anderlecht à l’OM lors de la saison 2016/2017, Aaron Leya Iseka est revenu sur les tensions entre les supporters marseillais et Jacques-Henri Eyraud, le président du club.

L’actualité marseillaise est monopolisée ces derniers jours par les rumeurs sur la succession d’André Villas-Boas, mais aussi par les tensions entre les supporters marseillais et Jacques-Henri Eyraud. Suite aux incidents survenus à la Commanderie le 30 janvier dernier, la direction de l’OM a adressé une mise en demeure aux groupes de supporters. Une lettre qui a provoqué la colère des associations, qui réclament le départ du président de l’OM, Jacques-Henri Eyraud.

« Les supporters veulent quelque chose de bien pour leur club »