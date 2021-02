Foot - OM

OM - Malaise : Le maire de Marseille fait passer un nouveau message fort à Eyraud !

Publié le 21 février 2021 à 13h10 par D.M.

Maire de Marseille, Benoît Payan a, de nouveau, appelé à la réconciliation entre le président de l’OM, Jacques-Henri Eyraud, et les supporters phocéens.

Le climat est délétère à l’OM. Le divorce est consommé entre la direction actuelle et les supporters marseillais, qui n’ont pas hésité à exprimer leur mécontentement le 30 janvier dernier en se présentant devant la Commanderie. Une manifestation qui avait dégénéré puisque de nombreuses personnes avaient pénétré au sein du centre d’entraînement et avaient saccagé les lieux. En réponse à cette intrusion, le président de l’OM, Jacques-Henri Eyraud a mis en demeure les groupes des supporters et a lancé un projet, Agora OM , censé « redéfinir le supportérisme ». Une situation délicate observée de près par le maire de Marseille Benoit Payan.

« Il est temps de poser les armes »