OM - Clash : Les supporters allument Dimitri Payet !

Publié le 19 février 2021 à 23h10 par A.C.

Dimitri Payet a été l’objet d’un message cinglant de la part des South Winners, l'un des principaux groupes de supporters de l’OM.

La hache de guerre n’a pas du tout été enterrée ! Ce vendredi, les six principaux groupes de supporters de l’Olympique de Marseille se sont réunis. Ils ont réitéré leur position très virulente à l’encontre de la direction prise par le club depuis quelques mois, mais surtout pour faire une nouvelle fois part de leur envie de voir le président Jacques-Henri Eyraud quitter l’OM. « Vous n'avez rien compris, nous ne voulons pas de votre modèle américain, de votre fan expérience aseptisée » a déclaré Christian Cataldo, leader des Dodger’s. « Aussi, face à l'échec avéré de votre projet, nous ne vous considérons plus comme le dirigeant du club. Il est temps de quitter l’OM ». Mais Eyraud n’a pas été le seul interpellé...

« Il n’y a que la Bonne Mère qui est éternelle à Marseille, Payet non »