OM - Malaise : Larguet vole au secours de Mandanda !

Publié le 21 février 2021 à 10h45 par La rédaction

Critiqué pour le but encaissé contre le FC Nantes (1-1) samedi, Steve Mandanda a reçu le soutien de son entraîneur, Nasser Larguet.

Après plus d'un mois sans victoire en Ligue 1, l'OM était sorti de sa torpeur mercredi contre Nice (3-2). L'éclaircie a cependant été de courte durée pour Marseille, tenu en échec par le FC Nantes (1-1) ce samedi. L'OM n'a pas été capable d'enchaîner par un deuxième succès consécutif face à une équipe qui lutte pour sa survie en Ligue 1, ce qui n'augure rien de bon avant la réception de Lyon dimanche prochain. Le club phocéen pourra nourrir des regrets après ce match nul contre les Canaris , notamment à cause d'une passe en retrait d'Alvaro Gonzalez à destination de Steve Mandanda dont le gardien de l'OM n'a pas su se saisir, et qui a offert à Nantes son seul et unique but de la rencontre. En conférence de presse, Nasser Larguet a tout de même tenu à dédouaner Steve Mandanda.

« Quand vous avez Alvaro qui vient voir Steve pour lui dire qu'il n'est pas responsable, ça veut dire qu'on a vraiment un groupe »