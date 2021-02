Foot - OM

OM - Malaise : Noël Le Graët vole au secours de Jacques-Henri Eyraud !

Publié le 23 février 2021 à 22h45 par B.C.

Alors que la hache de guerre est déterrée entre Jacques-Henri Eyraud et les supporters de l’OM, le président de la FFF Noël Le Graët, candidat à sa réélection, avoue ne pas comprendre les critiques contre le président phocéen.

Plus que jamais, la rupture est totale entre le public marseillais et Jacques-Henri Eyraud. Le départ de ce dernier est réclamé par la majorité des supporters de l’OM, mais Frank McCourt continue de soutenir son président, et martèle par la même occasion que le club phocéen n’est pas à vendre. De quoi laisser penser qu’Eyraud pourrait encore rester un certain temps à la tête de l'OM, ce qui ne risque pas d’apaiser les tensions après la décision des dirigeants de mettre en demeure des groupes de supporters. Dans des propos accordés à La Provence , le président de la FFF Noël Le Graët a évoqué la situation de l’Olympique de Marseille, en profitant pour apporter son soutien à Jacques-Henri Eyraud.

« Tous ces présidents qui se font chahuter quand leur équipe perd. Ce n'est pas mérité »