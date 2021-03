Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’avenir de Ronald Koeman déjà scellé ?

Publié le 2 mars 2021 à 1h30 par Th.B.

Alors que son avenir fait le tour des médias catalans et en particulièrement en ces temps d’élections présidentielles au FC Barcelone, Ronald Koeman peut compter sur Joan Laporta et son équipe qui placent leurs espoirs en lui.

Chaque semaine, l’avenir de Ronald Koeman fait couler beaucoup d’encre. Et alors que les élections présidentielles du FC Barcelone approchent, elles qui sont prévues pour le 7 mars, le cas Koeman est beaucoup évoqué lors des débats entre candidats et des interviews personnelles de chacun. Dernièrement, Joan Laporta, candidat à la présidence et favori selon les sondages, expliquait que sa confiance était totale en Ronald Koeman. Cependant, l’entraîneur du FC Barcelone ne semble pas faire l’unanimité chez tous les candidats et en particulier Victor Font. En effet, pour Font, Xavi devrait être le futur coach du Barça , bien que Koeman dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2022.

« Nous transmettons toute notre confiance à Ronald Koeman »