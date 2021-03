Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane a bien activé une alternative à Camavinga !

Publié le 1 mars 2021 à 22h30 par La rédaction

Le Real Madrid cherchera à renouveler son effectif cet été. Si l’attaque est un gros chantier, Florentino Pérez voudrait également rajeunir son milieu de terrain. Et le club aurait déjà quelques noms sur sa liste, dont Mikel Merino. Mais l’opération ne sera pas simple à conclure.

En fin de cycle avec ses joueurs actuels, Florentino Pérez voudrait apporter de la fraîcheur au Real Madrid. Si l’on parle souvent de l’attaque, avec les pistes Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland, le président des Merengue voudrait aussi renouveler son milieu de terrain. Naturellement, on parle beaucoup de la piste de Eduardo Camavinga, qui intéresse énormément Florentino Pérez tant la précocité du joueur est exceptionnelle. Mais à cause de ses problèmes financiers, la Casa Blanca pourrait finalement se diriger vers un autre joueur. Auteur de très bonnes prestations depuis son arrivée à la Real Sociedad, Mikel Merino aurait tapé dans l’oeil de la direction madrilène. Mais l’opération s'annonce également compliquée

« Si Madrid le veut, il a un prix, assez élevé d’ailleurs et le club devra payer sa clause. »