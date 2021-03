Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pierre Ménès affiche déjà une grande méfiance sur Jorge Sampaoli !

Publié le 2 mars 2021 à 1h00 par B.C.

Même s’il estime que l’arrivée de Jorge Sampaoli est bénéfique pour un OM en difficulté, Pierre Ménès craint déjà le fort tempérament de l’Argentin.

Nommé à la tête de l’OM en lieu et place d’André Villas-Boas, Jorge Sampaoli est attendu à Marseille ce mardi. Même s’il pourrait être contraint de rester à l’écart quelques jours, à cause de l’isolement obligatoire en cette période de crise du Covid-19, l’Argentin va pouvoir se mettre au travail afin de réussir au mieux cette fin de saison. Sampaoli est déjà très attendu par les amoureux de l’OM, notamment pour sa filiation avec Marcelo Bielsa, qui a laissé un excellent souvenir sur le Canebière. Néanmoins, le tempérament de feu de l’Argentin est déjà redouté par certains, notamment par Pierre Ménès, estimant que l’association pourrait faire des étincelles à terme.

« Si les résultats ne sont pas bons, c’est sûr que ça va se compliquer »