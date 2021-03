Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça se confirme pour Jorge Sampaoli !

Publié le 1 mars 2021 à 15h10 par A.C.

Jorge Sampaoli va bientôt rejoindre l’Olympique de Marseille, afin de succéder à André Villas-Boas.

Quasiment un mois après le départ d’André Villas-Boas, à la suite d’une conférence de presse enflammée, l’Olympique de Marseille tient son nouvel entraineur. Jorge Sampaoli a en effet trouvé un accord avec l’OM, auquel il est désormais lié jusqu’en 2023. Il semble d’ailleurs déjà avoir hâte de prendre ses nouvelles fonctions. « On m'a dit toute ma vie que l'OM est une passion. Que l'Orange Vélodrome s'allume quand l'équipe se rend au stade » a expliqué Sampaoli, dans un communiqué publié sur le site officiel de l’OM. « Marseille est un club du peuple et je me sens moi-même dans cette chaleur. On n'est pas là pour se cacher : on va jouer dur. Quand j'ai reçu cette proposition, je rêvais de pouvoir faire la fête dans la ville. Dans le monde, il y a des endroits calmes et des endroits intenses. Ce sont ces derniers que je veux et j'ai accepté sans hésiter. Ce club a une âme c'est pour cela que nous sommes ici. Nous sommes prêts ».

Sampaoli va atterrir à Marseille ce mardi

Le tout est de savoir désormais quand Jorge Sampaoli va véritablement poser ses valises à Marseille. Plusieurs sources ont évoqué ce lundi une arrivée sous 24h. Une information qui se confirme, puisque l’AFP a joint l’entourage de Sampaoli, qui a annoncé une arrivée à Marseille au cours de la journée de mardi. A noter que l’Argentin ne prendra véritablement ses fonctions à l'Olympique de Marseille le 9 mars prochain au plus tard, à cause de l’isolement obligatoire en cette période de crise sanitaire.