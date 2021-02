Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette sortie très inquiétante sur Jorge Sampaoli…

Publié le 1 mars 2021 à 1h45 par La rédaction

Alors que Jorge Sampaoli va prendre les rênes de l'OM, nombreux sont ceux qui témoignent du caractère bien trempé de l'Argentin. De quoi préoccuper les phocéens ?

Officiellement nommé entraîneur de l'OM vendredi soir, Jorge Sampaoli devrait débarquer mardi à Marseille, comme l'a révélé La Provence . « On m'a dit toute ma vie que l'OM est une passion. Que l'Orange Vélodrome s'allume quand l'équipe se rend au stade. Marseille est un club du peuple et je me sens moi-même dans cette chaleur. On n'est pas là pour se cacher : on va jouer dur », s'est déjà enthousiasmé l'Argentin. Mais alors qu'il n'est même pas encore arrivé à bon port, Jorge Sampaoli est déjà remis en question. Est-il le bon entraîneur, celui dont l'OM a besoin ? Une chose est sûre, son attitude et son tempérament font couler beaucoup d'encre. Et ce ne sont pas les dirigeants de l’Atlético Mineiro, son ancien club, qui disent le contraire.

« Dans certaines situations, il a même pu se montrer très mal éduqué... »