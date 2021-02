Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette révélation sur les méthodes surprenantes de Jorge Sampaoli !

Publié le 1 mars 2021 à 1h15 par La rédaction

À ses débuts, Jorge Sampaoli avait mis en place une méthode pour le moins surprenante mais qui semble avoir conquis les joueurs qu'il entraînait à l'époque. De bon augure pour l'OM ?

Son arrivée à la tête de l'Olympique de Marseille ayant été rendue officielle, Jorge Sampaoli est attendu avec impatience du côté de la cité phocéenne. En attendant, les avis à son propos divergent : certains s'enflamment pour son lien spécial avec Marcelo Bielsa, tandis que d'autres préfèrent s'attarder sur son tempérament parfois excessif. En bref, tout le monde y va de sa petite anecdote sur Jorge Sampaoli, avant même qu'il ne soit arrivé à Marseille. La dernière en date témoigne d'une habitude déroutante que Jorge Sampaoli avait lorsqu'il était au Club Atlético Alumni, équipe locale où il a débuté.

« Il a l’obsession de répéter les choses »