Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Arkadiusz Milik calme le jeu pour Jorge Sampaoli !

Publié le 28 février 2021 à 23h30 par Th.B.

Depuis vendredi soir, il y a un nouveau shérif en ville en la personne de Jorge Sampaoli. L’OM a nommé l’Argentin pour prendre les rênes de l’effectif phocéen. Nouvel arrivant à l’Olympique de Marseille, Arkadiusz Milik n’a pas voulu s’enflammer.

Alors que Jorge Sampaoli est officiellement le coach de l’OM depuis le communiqué de Frank McCourt publié vendredi soir, les témoignages se sont depuis succédés. À la sortie du centre Robert Louis-Dreyfus samedi, Alvaro Gonzalez se disait content de sa venue et qu’il « attendait » lui et le reste du groupe son arrivée imminente prévue pour mardi d’après L’Équipe notamment. De son côté, Leonardo Balerdi a été plus loquace au micro de RMC Sport notamment en faisant passer le message suivant. « Je suis content. C'est un nouvel entraineur, mais qui fait les choses bien. Nous sommes à sa disposition ». Après le match nul concédé face à l’OL ce dimanche soir, Arkadiusz Milik, buteur du soir sur penalty, n’a pas voulu s’enflammer pour le moment pour Jorge Sampaoli.

« Il est trop tôt pour dire quelque chose »