Mercato - OM : Après sa révolution, McCourt n’en a pas terminé !

Publié le 28 février 2021 à 20h30 par B.C. mis à jour le 28 février 2021 à 20h33

Vendredi, l’OM a annoncé de profonds changements dans son organigramme avec la nomination de Pablo Longoria au poste de président et de Jorge Sampaoli sur le banc de touche. Frank McCourt a justifié ces décisions par la volonté de lancer un « nouveau chapitre » à Marseille, et désormais, l’homme d’affaires se prépare à débarquer dans la cité phocéenne comme il l’avait promis…

Un véritable coup de tonnerre a frappé l’OM vendredi soir avec l’annonce de la mise à l’écart de Jacques-Henri Eyraud. Si ce dernier va bel et bien rester au sein du club phocéen, en débarquant au conseil de surveillance, c’est Pablo Longoria qui présidera désormais l’Olympique de Marseille. Un départ attendu par les supporters depuis de nombreux mois, tant les relations étaient tendues entre les deux parties. Les incidents survenus à la Commanderie le 30 janvier dernier avaient accentué la crise à l’OM, déjà dans le mal sportivement. « C'est un nouveau chapitre pour l'Olympique de Marseille, et je m'engage personnellement à faire en sorte qu'il soit un véritable succès , s’est justifié Frank McCourt dans un communiqué publié sur le site du club. J'ai confié la présidence du club à Pablo. Son expérience en tant que directeur sportif et recruteur de talents n'a d'égal que son amour du jeu. Sa principale priorité sera de remettre le football au cœur de l’OM ».

« Nous souhaitons que l’ensemble de la communauté de l’OM se réunisse »

L’homme d’affaires américain a profité de ce grand remaniement pour faire passer un message de taille sur l’avenir de l’Olympique de Marseille, mais également sur le sien. Alors que les rumeurs concernant une vente du club persistent depuis plusieurs mois, Frank McCourt assure que son avenir s’inscrit dans la cité phocéenne. « L’OM n’est pas à vendre et il ne l’a jamais été, ni hier, ni aujourd’hui. J’en suis et resterai le premier supporter et le propriétaire; je veux conduire le club vers le succès qu’il mérite, avec la vision d’un OM champion. Et je sais que ma famille veut rester avec vous pour des générations », a-t-il indiqué dans une lettre ouverte publiée dans La Provence samedi. Désormais, Frank McCourt souhaite mettre fin au sentiment de défiance éprouvé par les supporters mais également par les élus locaux à l’égard de la direction marseillaise : « Nous avons traversé une période difficile et cela nécessitait des changements. C’est fait. A présent, nous souhaitons que l’ensemble de la communauté des supporters, à Marseille, et dans le monde, dirigeants et salariés, parents et enfants, tous membre de la même famille, celle de l’OM, se réunissent pour soutenir le club afin qu’il donne le meilleur de lui-même. Je viens à Marseille pour m’asseoir avec vous, chers supporters, pour construire ensemble notre avenir et aller de l’avant . »

