Mercato - OM : Vente, rachat… Un coup de tonnerre est annoncé après la révolution de McCourt !

Alors que la restructuration de l’Olympique de Marseille laisse supposer qu’une vente du club n’est pas à l’ordre du jour, un rebondissement ne serait pas à exclure selon un avocat.

Ce vendredi, Frank McCourt a acté de profonds changements au sein de l’OM. L’homme d’affaires américain a en effet décidé de nommer Pablo Longoria au poste de président du directoire en lieu et place de Jacques-Henri Eyraud. De son côté, Jorge Sampaoli a été choisi pour prendre la succession d’André Villas-Boas sur le banc de touche. Des changements qui laissent indiquer que Frank McCourt a l’intention de rester encore un certain temps dans la cité phocéenne, d’autant que le propriétaire de l’OM a clairement annoncé la couleur pour son avenir : « Je m'engage et je l’affirme : l’OM n’est pas à vendre et il ne l’a jamais été, ni hier, ni aujourd’hui , a expliqué McCourt dans une lettre publiée dans La Provence samedi. J’en suis et resterai le premier supporter et le propriétaire; je veux conduire le club vers le succès qu’il mérite, avec la vision d’un OM champion. Et je sais que ma famille veut rester avec vous pour des générations. » Cependant, cela n’a pas suffi à mettre fin aux rumeurs de vente.

« Le champ est libre pour le vert »

Alors que le journaliste Thibaud Vézirian avait annoncé il y a quelques semaines que l’OM allait changer de propriétaire, et passer sous pavillon saoudien avec Al-Walid bin Talal, un avocat est venu confirmer la tendance sur Twitter . Aux yeux de Sophiane El Baroudi, ces gros changements au sein du club ne ferment absolument pas la porte à un rachat de l’OM, bien au contraire. « On dépoussière avant la grande manoeuvre. (.. .) Le "champ" est libre pour "le vert" », a-t-il indiqué, en référence à l’Arabie saoudite. Des sous-entendus qui tiennent les supporters de l’OM en haleine…