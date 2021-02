Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt, Covid... Nouvelles révélations sur l'arrivée de Jorge Sampaoli !

Publié le 28 février 2021 à 16h45 par B.C.

Nommé entraîneur de l’OM ce vendredi, Jorge Sampaoli prépare son arrivée dans la cité phocéenne.

Après plusieurs semaines de négociations, l’OM a enfin bouclé l’arrivée de Jorge Sampaoli. L’Argentin a été choisi par Pablo Longoria pour prendre la succession d’André Villas-Boas, comme vous l’avait révélé le10sport.com au début du mois. « On m'a dit toute ma vie que l'OM est une passion. Que l'Orange Vélodrome s'allume quand l'équipe se rend au stade. Marseille est un club du peuple et je me sens moi-même dans cette chaleur. On n'est pas là pour se cacher : on va jouer dur », a déjà prévenu Sampaoli sur le site de l’OM. Pour autant, c’est une nouvelle fois l’intérimaire Nasser Larguet qui dirigera l’équipe phocéenne ce dimanche soir à l’occasion du choc face à l’OL. Jorge Sampaoli est en effet toujours au Brésil, mais cela ne l’empêche pas de se pencher sur cette nouvelle étape de sa carrière.

Sampaoli va quitter le Brésil lundi