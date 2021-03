Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Bin Talal, Macron… Cette nouvelle bombe lâchée sur la vente de l’OM !

Publié le 1 mars 2021 à 14h45 par T.M.

Depuis plusieurs mois maintenant, le feuilleton de la vente de l’OM fait parler. Et malgré les démentis dans le clan McCourt et Bin Talal, une cession du club phocéen serait bel et bien d’actualité.

Samedi dernier, après avoir effectué une énorme révolution à l’OM, Frank McCourt avait également mis les choses au point face aux rumeurs d’une vente du club phocéen. A ce sujet, l’Américain était alors très clair, assurant : « Chers supporters je m'engage et je l’affirme : l’OM n’est pas à vendre et il ne l’a jamais été, ni hier, ni aujourd’hui ». Une nouvelle fois, McCourt dément donc une vente de l’OM que certains annoncent comme la future propriété du prince saoudien, Al-Walid Bin Talal. Et même si dans l’entourage de ce dernier on a calmé l’engouement autour d’un rachat du club marseillais, la réalité serait bien différente.

« Le fait est que l’OM pourrait l’attirer »