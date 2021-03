Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt, rachat... Nouveau coup de tonnerre pour la vente de l'OM !

Publié le 1 mars 2021 à 9h30 par D.M.

Ancien président du PSG, Charles Villeneuve a annoncé qu’un groupe d’investisseurs français avaient pour projet de racheter l’OM à Frank McCourt.

Les rumeurs sur la possible vente de l’OM continuent de passionner les supporters marseillais. Ces dernières semaines, il a été question d’une possible arrivée d’investisseurs saoudiens liés au prince Al Walid Bin Talal. Toutefois, dans une lettre adressée aux supporters, Frank McCourt a balayé ces rumeurs. « Je m'engage et l'affirme, l'OM n'est pas à vendre, et il ne l'a jamais été, ni hier, ni aujourd'hui » a confié le propriétaire américain, présent à l’OM depuis 2016. Mais en coulisses, certains investisseurs auraient toujours pour ambition de racheter la formation phocéenne.

« Il y’a un petit groupe de Français qui essaie de rassembler des porteurs de parts »