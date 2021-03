Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le maire de Marseille en rajoute une couche pour la vente du Vélodrome !

Publié le 2 mars 2021 à 0h00 par B.C.

Après avoir indiqué le 3 février qu’il voulait vendre le Stade Vélodrome, Benoît Payan, maire de Marseille, en a rajouté une couche ce lundi.

Il y a près d’un mois, Benoît Payan lâchait une petite bombe alors que les rumeurs de vente de l'OM étaient nombreuses. Dans un live Facebook , le maire de Marseille avait en effet indiqué qu’il désirait céder le Stade Vélodrome, à la différence de son prédécesseur Jean-Claude Gaudin. « Moi le stade, je veux le vendre. Il nous coûte trop d’argent, je l’ai dit quand j’étais dans l’opposition et je le ferai si je trouve un acheteur. Je me débrouillerai dans les mois et les années à venir pour trouver un acheteur. Le stade, ce n’est plus possible. 15M€ de la poche des Marseillaises et Marseillais pendant 30 ans, c’est terminé », avait-il confié. Depuis, Frank McCourt a fermement démenti toutes les rumeurs concernant un éventuel rachat de l’OM, mais cela ne change pas la position de Benoît Payan avec le stade.

« Si je suis convaincu du projet, de l’actionnaire, alors oui je le vendrai »