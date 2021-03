Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Vente, recrutement… Frank McCourt envoie un message XXL pour son avenir !

Publié le 1 mars 2021 à 18h45 par B.C. mis à jour le 1 mars 2021 à 18h49

Alors que les rumeurs de vente sont nombreuses du côté de Marseille, Frank McCourt a profité de sa venue dans la cité phocéenne pour envoyer un nouveau message de taille pour son avenir.

Comme il l’avait promis, Frank McCourt est arrivé à Marseille ce lundi matin pour une visite de deux jours. L’homme d’affaires américain souhaite apaiser le climat autour de l’OM et a prévu de rencontrer plusieurs groupes de supporters et des élus locaux pour faire le point sur l’avenir du club phocéen, ainsi que le sien. En effet, les rumeurs sont nombreuses depuis plusieurs semaines concernant une possible vente du club phocéen, une information démentie à de nombreuses reprises par Frank McCourt et son entourage. Et le propriétaire de l’OM compte sur son séjour à Marseille pour mettre fin aux spéculations.

McCourt veut rester et triompher à l’OM

D’après les informations de RMC , Frank McCourt a tenu un discours très clair lors de ses rendez-vous ce lundi, en expliquant qu’il souhaitait s’inscrire dans la durée à l’OM afin de « réussir » avec ce club qu’il n’envisage pas de vendre. Le Bostonien compte ainsi sur Pablo Longioria, le nouveau président qui représente l’avenir selon lui, pour mener à bien ce nouveau chapitre. L’accent sera ainsi mis sur le sportif dans le management du club si l’on en croit le message tenu par McCourt. Ce dernier compterait également réaliser une « vraie refonte de l’effectif » d'après RMC . De son côté, Rachid Zeroual, dirigeant des South Winners ayant rencontré le propriétaire de l’Olympique de Marseille, a confirmé à RTL que Frank McCourt avait garanti qu’il ne vendra pas le club et que Jacques-Henri Eyraud avait bien été écarté contrairement aux spéculations qui circulent. Afin de restaurer la paix entre l’OM et ses supporters, la mise en demeure adressée à plusieurs groupes de supporters a quant à elle été annulée.