Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le clan McCourt en remet une couche sur Jacques-Henri Eyraud !

Publié le 1 mars 2021 à 8h15 par G.d.S.S. mis à jour le 1 mars 2021 à 8h16

Démis de ses fonctions de président de l’OM vendredi soir, Jacques-Henri Eyraud a donc finalement payé l’addition de son conflit avec les supporters phocéens. Mais pas seulement à en croire l’entourage de Frank McCourt…

La nouvelle a fait l’effet d’une bombe vendredi soir : via un grand communiqué officialisant également la nomination de Jorge Sampaoli au poste d’entraîneur, l’OM annonçait un changement de président. Jacques-Henri Eyraud, mis en place dès le début du projet par Frank McCourt en octobre 2016, a donc été démis de ses fonctions et remplacé avec effet immédiat par Pablo Longoria. Un choix qui s’explique par le divorce progressif entre Eyraud et les supporters de l’OM, mais qui relève également de son bilan financier décevant.

« Il n’a pas été à l’écoute des Marseillais »