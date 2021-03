Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Vente du club, Longoria… Frank McCourt passe à l’action !

Publié le 1 mars 2021 à 17h10 par B.C. mis à jour le 1 mars 2021 à 17h15

Arrivé à Marseille ce lundi, Frank McCourt souhaite rencontrer des groupes de supporters et des élus locaux. Et la visite de l’homme d’affaires américain a un sens bien précis, apaiser le climat autour du club et balayer les rumeurs de vente.

Comme prévu, Frank McCourt est arrivé ce lundi à Marseille. L’homme d’affaires américain n’a pas traîné après avoir annoncé ce vendredi l’ouverture d’un nouveau chapitre à l'OM avec la nomination de Pablo Longoria à la présidence du club et l’arrivée de Jorge Sampaoli sur le banc de touche. « Nous avons traversé une période difficile et cela nécessitait des changements. C’est fait. A présent, nous souhaitons que l’ensemble de la communauté des supporters, à Marseille, et dans le monde, dirigeants et salariés, parents et enfants, tous membre de la même famille, celle de l’OM, se réunissent pour soutenir le club afin qu’il donne le meilleur de lui-même. Je viens à Marseille pour m’asseoir avec vous, chers supporters, pour construire ensemble notre avenir et aller de l’avant », avait indiqué le propriétaire de l’OM dans une lettre publiée dans La Provence.

Les raisons de la venue de McCourt

Alors que Frank McCourt doit rencontrer des groupes de supporters ce lundi avant de discuter avec des responsables politiques et économiques de Marseille, Europe 1 apporte des précisions précises sur le but de ce déplacement dans la cité phocéenne. Sur Twitter , le chef du service des sports de la radio Jean-François Pérès explique la venue de l’Américain sera « compacte », afin d’introniser en priorité Pablo Longoria à la tête du club, mais également de balayer toutes les rumeurs de vente qui persistent depuis plusieurs mois lors de ses différents échanges. Un nouvel indice de taille sur l’avenir de McCourt à l’OM…