Mercato - OM : Frank McCourt a lâché une bombe au maire de Marseille !

Publié le 1 mars 2021 à 19h10 par B.C. mis à jour le 1 mars 2021 à 19h11

En visite à Marseille ce lundi, Frank McCourt a rencontré le maire de la ville Benoît Payan afin de faire le point sur l’avenir de l’OM. Comme attendu, l’homme d’affaires américain a certifié qu’il ne comptait pas vendre le club phocéen, tout en affichant des objectifs colossaux pour la suite de son aventure.

Vendredi soir, l’OM a annoncé une révolution dans ses rangs. Pablo Longoria a en effet succédé à Jacques-Henri Eyraud à la tête du club phocéen tandis que Jorge Sampaoli a pris les rênes de l’équipe première. Frank McCourt lance ainsi une nouvelle étape de son projet, et affiche clairement son intention de rester encore un certain temps à l’OM contrairement aux nombreuses rumeurs de vente qui circulent. En visite à Marseille ce lundi pour rencontrer des élus locaux et des supporters, Frank McCourt a échangé avec Benoît Payan pour faire le point sur l'actualité brûlante du club phocéen, et le Bostonien a fait de grandes annonces au maire de la ville comme l’a révélé ce dernier sur RMC .

« Il m’a répété qu’il ne voulait pas vendre le club. (…) Il veut aller chercher la Champions League »