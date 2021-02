Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme menace se profile pour Varane !

Publié le 28 février 2021 à 19h15 par Th.B.

En quête de renforts en défense centrale, le PSG suivrait notamment Raphaël Varane. Néanmoins, Leonardo ne devrait pas couper à la concurrence imposée par Manchester United.

Ce n’est plus un secret désormais tant les médias évoquent des intérêts de Leonardo pour quelques défenseurs centraux en marge du mercato estival. Dans l’exclusivité du 10sport.com publiée le 9 février dernier sur David Alaba, on vous assurait que le directeur sportif avait la ferme intention de s’attacher les services d’un nouveau défenseur pour renforcer la charnière centrale de l’effectif de Mauricio Pochettino. Hormis Alaba, le PSG en pincerait également pour Jules Koundé ou encore Sergio Ramos. Et à en croire la presse ibérique, la piste Raphaël Varane serait également prise en considération dans les bureaux du Paris Saint-Germain. Le défenseur central du Real Madrid serait d’ailleurs très disputé sur le marché.

Manchester United ne lâcherait rien pour Varane !