Mercato : PSG, Real Madrid... David Alaba aurait donné sa réponse !

Publié le 28 février 2021 à 20h45 par D.M.

Comme annoncé par le 10 Sport, le PSG rêve de s'offrir David Alaba à la fin de la saison sans dépenser le moindre centime. Mais le joueur du Bayern Munich souhaiterait s'engager avec le Real Madrid.

C’était dans les tuyaux, mais c’est désormais officiel depuis le 16 février dernier. Présent en conférence de presse ce jour-là, David Alaba avait annoncé son départ du Bayern Munich à l’issue de son contrat, à la fin de la saison : « J'ai pris la décision de partir du Bayern Munich à la fin de cette saison pour essayer quelque chose de nouveau. Ce n'était évidemment pas une décision facile, je suis ici depuis 13 ans et le club compte beaucoup pour moi. Mon avenir ? Je n’ai pas encore décidé. Tout le monde, absolument tout le monde s’est battu pour que je reste. Je suis vraiment reconnaissant pour cela et c'est pourquoi cela a rendu cette décision si difficile ». Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité le 9 février dernier, le PSG est dans le coup pour tenter de recruter David Alaba, mais le Real Madrid semble être le favori dans ce dossier.

Alaba aurait donné sa parole au Real Madrid