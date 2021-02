Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : PSG, Real Madrid, Manchester… L’avenir d’Erling Haaland se précise !

Publié le 28 février 2021 à 17h30 par B.C. mis à jour le 28 février 2021 à 17h36

Annoncé dans le viseur de la plupart des cadors européens, Erling Haaland pourrait être l’un des grands protagonistes du prochain mercato estival. Cependant, il semble que seule une poignée de clubs soient réellement décidés à s’attacher ses services.

Depuis son arrivée au Borussia Dortmund en janvier 2020, Erling Haaland s’est imposé comme l’un des attaquants les plus prolifiques d’Europe. Le Norvégien de 20 ans affole les compteurs sous le maillot jaune et totalise déjà 43 buts en 44 apparitions sous le maillot jaune, dont 27 réalisations rien que cette saison. Un rendement impressionnant qui ne laisse pas indifférent la plupart des grandes écuries européennes. Courtisé depuis son plus jeune âge, Erling Haaland a en effet prouvé au fil des mois tout son talent, ce qui n’est pas passé inaperçu malgré la crise du Covid-19. Ces derniers mois, les noms de la Juventus, du PSG, du Bayern Munich, du Real Madrid, du FC Barcelone, de Liverpool, Chelsea, Manchester City et United ont été cités, de quoi prévoir une énorme bataille royale pour le natif de Leeds, sous contrat jusqu’en 2024. Mino Raiola a toutefois prévenu, Erling Haaland est devenu inaccessible pour certains clubs. « Seuls 10 clubs au maximum peuvent se permettre de l'acheter et et lui offrir la bonne base après avoir été à Dortmund. Et quatre de ces clubs sont en Angleterre . a prévenu l’agent de l’attaquant à la BBC . Je ne pense pas qu'il y ait un directeur sportif ou un entraîneur dans le monde qui dirait "pas intéressé". C'est comme dire: "y a-t-il une équipe de Formule 1 qui ne serait pas intéressée par Lewis Hamilton ?" »

Le Real Madrid déterminé malgré la concurrence colossale venue de Premier League

En Espagne, on explique déjà que le Real Madrid compte sur Haaland pour rajeunir son secteur offensif, et préparer la succession de Karim Benzema. Alors que le dossier Mbappé est loin d’être bouclé pour Florentino Pérez, le président merengue pourrait alors se consoler avec Erling Haaland, jugé plus accessible. Chez le rival barcelonais, les prochaines élections s’annoncent décisives, puisque Joan Laporta entretient de bons rapports avec Mino Raiola, et l’arrivée du Norvégien pourrait être décisive afin de convaincre Lionel Messi de prolonger. Mais entre vouloir et pouvoir, il y a une différence, et les problèmes financiers rencontrés par le Barça pourraient compromettre cette transaction. Comme l’expliquait OK Diario cette semaine, le Real Madrid estimerait en interne que le club culé sera dans l’incapacité de financier une telle opération, estimée à 120M€ d’après le média allemand Sport1 ce dimanche. Les Merengue se méfieraient principalement de Manchester City, où Erling Haaland est attendu pour prendre la relève de Sergio Agüero. Le club de Pep Guardiola dispose d’une plus grande enveloppe pour parvenir à ses fins dans ce dossier et connaît parfaitement la famille du joueur, puisque Alf-Inge Haaland, son père, a porté les couleurs de Manchester City entre 2000 et 2003. Ce dimanche, The Mirror confirme l’intérêt des Skyblues pour le fils Haaland, et ajoute Manchester United comme prétendant sérieux. Ces derniers jours, la piste Chelsea a également été évoquée, les Blues voulant de nouveau frapper fort sur le marché des transferts.

Le PSG à l’écart ?