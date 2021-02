Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La tendance se confirme pour cette pépite de Puel !

Publié le 28 février 2021 à 18h15 par D.M.

En difficulté financière, l'ASSE pourrait être contraint de se séparer de plusieurs joueurs afin de renflouer ses caisses. Annoncé dans le viseur de prestigieux clubs européens, Luca Gourna-Douath pourrait permettre à son équipe de toucher le jackpot lors du prochain mercato estival.

Claude Puel a décidé de rajeunir son effectif lors du dernier mercato estival et d'accorder sa confiance à des joueurs issus du centre de formation. Considéré comme l'un des éléments les plus prometteurs du club stéphanois, Lucas Gourna-Douath est devenu l'un des hommes forts de Claude Puel au milieu de terrain. Sous contrat jusqu'en 2023, le joueur de 17 ans réalise de très bonnes prestations et commencerait à intéresser de nombreuses équipes européennes. Mohamed Toubache-Ter a notamment annoncé que Gourna-Douath était surveillé par Chelsea, le RB Leipzig et un club de Milan.

L'ASSE contraint de se séparer de l'une de ses pépites