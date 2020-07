Foot - Mercato

Mercato - Officiel : Edouard Michut signe son premier contrat professionnel au PSG !

Publié le 23 juillet 2020 à 15h05 par La rédaction mis à jour le 23 juillet 2020 à 15h07

Ayant fait toutes ses classes au PSG, Edouard Michut a signé son premier contrat professionnel et sera parisien jusqu’à l’été 2023 !

Formé au PSG après avoir débuté au Chesney et à Versailles, Edouard Michut (17 ans) va vivre son rêve en arborant la tunique parisienne avec l’équipe première. En effet, ce jeudi, le PSG a officialisé la signature du premier contrat professionnel du milieu de terrain. Désormais, Michut est un joueur du PSG jusqu’en juin 2023, contractuellement parlant. Une victoire pour le PSG après les désillusions Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche respectivement partis au Bayern Munich et à l’ASSE à l’issue de leurs contrats aspirants.