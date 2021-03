Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pour la succession de Koeman, il ne faudra pas compter sur lui !

Publié le 1 mars 2021 à 19h00 par Th.B.

Mikel Arteta serait une option prise en considération par Joan Laporta si le candidat à la présidentielle du FC Barcelone était élu le 7 mars prochain. Cependant, il n’y aurait aucune approche à noter dans le clan Arteta.

Et si Mikel Arteta retournait au FC Barcelone, club qu’il a connu entre 2000 et 2002, non pas en tant que joueur, mais comme entraîneur ? Alors que Ronald Koeman ne semble pas intouchable au Barça à l’approche des élections présidentielles qui se tiendront le 7 mars prochain, le futur président pourrait décider de se passer à terme du technicien néerlandais. Pour rappel, Koeman a été nommé en août dernier après la débâcle du Bayern Munich en Ligue des champions. Sous contrat jusqu’en juin 2022, Ronald Koeman serait susceptible d’être remplacé par Mikel Arteta d’après la RAC1 . Si Joan Laporta venait à remporter les présidentielles du Barça , Arteta serait une réelle option pour lui en cas de séparation dans les prochains mois avec l’entraîneur actuel du FC Barcelone. Goal Espagne a assuré ce lundi qu’une telle option ne serait pas prise en considération au FC Barcelone, chez aucun des trois candidats aux élections. Et la tendance serait la même dans le clan Arteta.

À Londres, rien à déclarer pour Arteta et le FC Barcelone !

C’est du moins les informations divulguées par Chris Wheatley, journaliste qui couvre l’actualité d’Arsenal. Il n’y aurait eu à ce jour aucune discussion ou d’approche formelle pour Mikel Arteta de la part des candidats à la présidence du FC Barcelone, y compris Joan Laporta. Il n’y aurait à l’instant T aucun intérêt concret pour Mikel Arteta. Affaire classée ?