Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça persiste et signe pour Xavi !

Publié le 1 mars 2021 à 12h00 par D.M.

Candidat à la présidence du FC Barcelone, Victor Font a, de nouveau, fait part de son envie de recruter Xavi.

La campagne présidentielle au FC Barcelone entre dans sa dernière ligne droite. Le 7 mars prochain, les socios éliront le prochain président du club catalan et devront choisir entre Victor Font, Joan Laporta et Toni Freixa. Les trois candidats étaient réunis ce dimanche pour participer au traditionnel débat. Et il a évidemment été question de l’avenir de Ronald Koeman et notamment de l’identité de son possible successeur. A cette occasion, Victor Font a, de nouveau, exprimé le souhait de rapatrier Xavi : « Nous voulons avoir des structures sportives avec Xavi comme leader (…) Nous avons un organigramme avec Xavi, Jordi Cruyff, Tito Blanco, Albert Benaiges et Joan Vilà. Nous devons nous assurer que les décisions sont prises par les meilleurs. Nous devons trouver le talent pour gagner à nouveau ».

Victor Font déterminé à recruter Xavi