Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une énorme décision prise pour l'avenir de Koeman ?

Publié le 1 mars 2021 à 15h00 par D.M.

Arrivé en Catalogne durant l’été 2020, Ronald Koeman n’est pas certain de continuer son aventure en Catalogne la saison prochaine.

Afin de tenter de relever une équipe du FC Barcelone assommée après une lourde défaite en Ligue des champions face au Bayern Munich (2-8), Josep Maria Bartomeu, avait, durant l’été, décidé de se séparer de Quique Setien et de confier le poste d’entraineur à Ronald Koeman. Passé par le club catalan durant sa carrière de joueur, le technicien néerlandais réalise une saison 2020/2021 en demi-teinte, mais ferait de plus en plus l’unanimité en interne selon les dernières infos d’ As . Sous contrat jusqu’en 2022, Ronald Koeman voit, néanmoins, son avenir au FC Barcelone s’écrire en pointillés et notamment depuis le départ de Bartomeu.

Un départ toujours d'actualité pour Koeman